Polizei Aachen

POL-AC: Versuchter Raub auf Kinder - Zeugen gesucht

Aachen (ots)

Am Ostersonntag (04.04.2021) ist ein junges Geschwisterpaar Opfer eines versuchten Raubes geworden. Die 8 und 11 jährigen Mädchen waren gegen 12 Uhr auf dem Purweider Weg in Richtung Soerser Weg zusammen unterwegs. In Höhe der Bäckerei "Moss" versuchten vier Jugendliche, die Mädchen ihres mitgeführten Beutels zu berauben. Als eine Dame dazu kam, warfen die Jugendlichen den Beutel zurück und flüchteten über den Champierweg in Richtung Lousberg.

Die unbekannten Täter werden beschrieben als ca. 16 Jahre alt, dunkel bekleidet, zur Tatzeit hatten sie Kapuzen aufgezogen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. Insbesondere wird die Dame als wichtige Zeugin gesucht. (sb)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell