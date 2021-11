Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Unbekannte brechen Pkw auf - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neuhermsheim (ots)

Am Sonntagnachmittag in der Zeit von 13:30 und 16:20 Uhr schlugen ein oder mehrere Unbekannte die Seitenscheiben von drei Fahrzeugen ein, die im Harrlachgärtenweg im Gewerbegebiet Eastside geparkt waren. Aus dem Peugeot 2008, dem Audi A6 und der Mercedes A-Klasse entwendeten die Unbekannten jeweils eine Handtasche bzw. einen Rucksack mit persönlichen Wertgegenständen. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell