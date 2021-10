Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte/Hunteburg: Unbekannte brechen Getränkeautomat auf - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 04.25 Uhr brachen unbekannte Personen gleich zwei Getränkeautomaten auf. Sowohl der Kaffee-, als auch der Milchautomat einer Milchtankstelle am Scheelenkamp gerieten in das Visier der Täter. Die Diebe nahmen das darin befindliche Wechselgeld an sich und machten sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können werden gebeten sich bei der Polizei Bohmte unter 05471/9710 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell