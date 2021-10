Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Neuenkirchen: Warenautomat und Geldkassette aufgebrochen

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Montag (23.00 Uhr) auf Dienstag (03.58 Uhr) machten sich Unbekannte an einem Verkaufsautomaten einer Fleischerei in der "Hauptstraße" in Neuenkirchen zu schaffen. Die Täter hebelten den Automaten unweit des "Ottenheider Weg" mit roher Gewalt auf, entwendeten das in der Geldkassette befindliche Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Polizei Melle unter 05422/920600 entgegen.

