Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto beschädigt Mauer und flüchtet - Zeugen gesucht!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 16:40 Uhr in der Grabengasse. Der Fahrer eines orangefarbenen VW-Busses streifte beim Abbiegen eine Mauer an einer Grundstücksgrenze auf Höhe der Hausnummer 2. Der Mann stieg aus, begutachtete den Schaden an seinem Bus, sowie an der Mauer und fuhr anschließend einfach davon, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen.

Den Angaben eines Zeugen nach wurde der Unfall von einem Postboten/Briefträger, sowie einem Arzt beobachtet, welche sich auf dem benachbarten Burgplatz befunden haben sollen.

Zeugen, insbesondere der Arzt, sowie der Postbote/Briefträger, die den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

