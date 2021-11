Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/B38a: Unfall am Stauende - eine verletzte Person - 12.000 EUR Sachschaden

Mannheim/B38 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 18:20 Uhr auf der B38a. Eine 22-Jährige Opel-Fahrerin befuhr auf der B38a den rechten der beiden geradeausführenden Fahrstreifen. Hierbei erkannte sie das Stauende an der Ausfahrt MA-Neuhermsheim zu spät und fuhr auf einen bereits zum Stillstand gekommenen BMW auf. Dieser wurde wiederum auf das vor ihm stehende Fahrzeug aufgeschoben. Durch die Wucht der Kollision wurden bei dem Opel die Airbags ausgelöst, die Fahrerin wurde hierbei verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Sowohl der Opel, als auch der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 12.000 EUR

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell