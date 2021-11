Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Werbetafel einer Tankstelle beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Zu der Beschädigung an einer Tankstelle kam es am Freitag zwischen 06 Uhr und 14 Uhr an der Kreuzung Dossenheimer Landstraße/ Burgstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte die Werbeanzeigetafel der dortigen Shell-Tankstelle und entfernte sich anschließend einfach, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 EUR geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallhergang und/ oder den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-45690, zu melden.

