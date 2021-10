Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kleinkraftrad und E-Scooter gestohlen

Menden (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag wurde an der Delyner Straße ein Kleinkraftrad gestohlen. Das rote Motorrad mit dem abgelaufenen Versicherungskennzeichen 892KLP parkte auf einer Sperrfläche an der Ecke Eisenberger Straße. Kurz nach der Anzeigenaufnahme durch die Polizei fand der Halter das beschädigte Fahrzeug beschädigt auf einer naheliegenden Wiese.

Am Krankenhausweg ist am Samstagmorgen ein E-Scooter abhandengekommen. Der Besitzer hatte das Fahrzeug gegen 9 Uhr an der Unterführung rechts neben dem Krankenhaus mit einem Schloss an einem Fahrradständer angeschlossen. Als er gegen 11.15 Uhr zurückkehrte, war der schwarz/blau lackierte E-Scooter der Marke Segway Ninebot Max G30D verschwunden. Das Versicherungskennzeichen lautet 615 NFX. (cris)

