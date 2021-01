Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Einbruch in Grundschule Lechtingen verhindert

Wallenhorst (ots)

Aus dem Schulweg 10, Gelände der Grundschule Lechtingen, meldete sich in der Nacht zum Mittwoch der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bei der Polizei. Gegen 00:25 Uhr konnte er beobachten, wie zwei Personen versuchten eine Eingangstür der Schule gewaltsam aufzuhebeln. Die Personen flüchteten, als sie den Meldenden bemerkten. In unmittelbarer Nähe zum Tatort, am Kreisverkehr Pyer Straße / Osnabrücker Straße, konnte die herbeigeeilte Polizei zwei Tatverdächtige antreffen. Die beiden Osnabrücker, 25 und 27 Jahre alt, wurden befragt und ihre Personalien festgestellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

