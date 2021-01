Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Einbrecher erbeuten Bargeld

Bramsche (ots)

Unbekannte begaben sich am Dienstagvormittag in eine Wohnanlage an der Hemker Straße. Im Inneren des Gebäudes brachen der oder die Täter zwischen 09 und 12.45 Uhr eine Bürotür auf und stahlen eine Geldkassette. Bewohner bemerkten gegen 12.20 Uhr eine verdächtige, männliche Person. Der Unbekannte wurde als 1,65m groß beschrieben und hatte eine "stabile Figur". Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einer schwarz-grauen Jacke und einer grauen Pudelmütze. Zudem trug er einen Mund-Nasen-Schutz und hatte eine braune Tasche dabei. Wer Hinweise zu der Tat oder der verdächtigen Person geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

