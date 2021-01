Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Hellern

Osnabrück (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Lengericher Landstraße/Große Schulstraße/Kampweg wurden am Montagabend zwei Autofahrer verletzt. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 17.50 Uhr mit einem Mercedes die Lengericher Landstraße in Richtung stadteinwärts. Als er nach links in die Große Schulstraße abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Opel eines 67 Jahre alten Mannes. Die beiden Autos stießen zusammen und der 19-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 67-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Für die Bergung der Fahrzeuge wurde die Kreuzung kurzzeitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell