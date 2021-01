Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen - Lkw-Fahrer weicht aus - Fahrzeug verkeilt sich in Baum

Hasbergen (ots)

Ein 28-Jähriger befuhr am Dienstagmorgen mit einem Sattelzug die Osnabrücker Straße in Richtung Hasbergen. Als ihm auf seiner Fahrbahn gegen 08.10 Uhr ein Unbekannter mit einem Transporter entgegenkam, wich der 28-Jährige aus, geriet auf den unbefestigten Seitenstreifen und prallte gegen einen Baum. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, das Fahrzeug verkeilte sich jedoch und musste geborgen werden. Die Dauer der Bergungsmaßnahmen wurde die Straße halbseitig gesperrt werden. Der Unfallverursacher setzte seinen Weg fort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 30.000 Euro zu kümmern. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, sich unter der Telefonnummer 05401/879500 zu melden.

