Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Unfall bei Fahrstreifenwechsel - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 13:15 Uhr auf der Berliner Straße. Ein 29-Jähriger Skoda-Fahrer befuhr den linken Fahrstreifen der Berliner Straße in Richtung Ernst-Walz-Brücke, eine 33-Jährige Hyundai-Fahrerin die rechte Fahrspur. An der Kreuzung zur Jahnstraße, wollte der Skoda-Fahrer nach rechts in eben diese abbiegen und kollidierte mit dem Auto der 33-Jährigen Frau. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 6.000 EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-45690, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell