Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: dreister Diebstahl einer Handtasche

Freiburg (ots)

Eine 47-jährige Frau befand sich am Montag, 06.09.2021, gegen 10.00 Uhr, in einem Parkhaus eines großen Einkaufmarktes in Friedlingen. Sie öffnete den Kofferraum ihres Autos um die Einkäufe aus dem Einkaufswagen einzuladen. Ihre Handtasche stellte sie hinter dem Pkw auf den Boden ab. Während dem Einräumen der Einkäufe bemerkte sie dann das Fehlen ihrer Handtasche, welche von einem Unbekannten in einem unbeobachteten Moment mitgenommen wurde. In der weißen Handtasche befanden sich 85 Euro Bargeld, Bankkarten, Identitätsdokumente sowie ein Mobiltelefon. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell