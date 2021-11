Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berg - Nach gerauchtem Joint noch positiv getestet

Berg (ots)

Berg; Am 15.11.2021 wurde um 10:45 Uhr ein französischer Verkehrsteilnehmer im Bereich Mühläcker kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnten deutliche Anzeichen auf einen Betäubungsmitteleinfluss festgestellt werden. Mit den Auffälligkeiten konfrontiert, gab der Fahrer an, fünf Tage zuvor einen Joint geraucht zu haben. In einem Schnelltest war der Betroffene jedoch immer noch positiv und es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

