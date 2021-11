Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Fenster aufgehebelt

Lingenfeld (ots)

Am 15.11.2021 brachen bislang unbekannte Täter zwischen 06 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Nonnenwaldeck" in Lingenfeld ein. Dazu hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Germersheim unter 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell