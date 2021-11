Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Großfischlingen - Das Stoppschild interessiert nicht

Wieder wurden gestern Mittag (15.11.2021) innerhalb 45 Minuten vier Autofahrer festgestellt, die ohne das Stoppschild zu beachten über die Kreuzung L 542/L507 gerauscht sind. Sie wurden gebührenpflichtig verwarnt. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern. Wird das Verkehrszeichen missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro.

