Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei hochwertige BMW gestohlen

Euskirchen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind in der Augenbroicher Straße und Im Auel zwei hochwertige Pkw entwenden worden. In der Augenbroicher Straße wurde ein BMW 630d xDrive in weiß aus der Garageneinfahrt entwendet. In der Straße Im Auel stahlen bislang Unbekannte einen grauen BMW M550i. Der Gesamtbeuteschaden liegt im oberen fünfstelligen Euro-Bereich.

