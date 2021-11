Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Baumaschinen aus Mercedes Sprinter entwendet - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt: (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte schlugen in der Zeit von Samstag 20 Uhr und Sonntag 15 Uhr mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Scheibe auf der Beifahrerseite eines Mercedes Sprinter einer Baufirma ein, der in der Stockhornstraße in Höhe des Anwesens Nr. 5 geparkt war. Aus dem Innenraum des Fahrzeuges entwendeten sie mehrere Baumaschinen. Außerdem brachen der oder die Unbekannten auf der Pritsche des Sprinters das Schloss einer Holzkiste auf. Über die Höhe des Diebstahls - bzw. Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den unbekannten Dieben bzw. zum Tathergang geben können, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, zu melden.

