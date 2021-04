Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Moers (ots)

Das Verkehrskommissariat in Moers sucht einen Autofahrer, der am Freitag gegen 11.45 Uhr am Länglingsweg in Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße parkte und jetzt einen Schaden an seinem Auto hat.

Am Samstag erschien ein 74-jähriger Moerser auf der Polizeiwache und teilte mit, dass er den linken Außenspiegel eines unbekannten Autos am Länglingsweg beschädigt hatte und selber ebenfalls einen Schaden am Wagen hat.

Vermutlich handelt es sich bei dem beschädigten PKW um einen grauen Mercedes.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

