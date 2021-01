Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen zu Verkehrsunfall in Harpstedt gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 26. Januar 2021, stießen zwei Pkw vor einem Stopp-Schild in der Mullstraße in Harpstedt zusammen.

Gegen 16:10 Uhr hielten ein 49-jähriger Pkw-Fahrer und ein 54-jähriger Pkw-Fahrer, beide aus der Gemeinde Harpstedt, mit ihren Fahrzeugen vor einem Stopp-Schild in der Mullstraße, an der Einmündung zur Burgstraße.

Im Anschluss kam es auf bislang unbekannte Weise zur Kollision der Fahrzeuge.

Aus diesem Grund bittet die Polizei Personen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

