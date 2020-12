Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 23/24.12.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum -Straßenverkehrsgefährdung/ Verkehrsunfallflucht

Am 23.12.2020; 16:55 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Vechtaer mit seinem PKW VW die Elmelager Straße in 49456 Bakum. An der Einmündung zur Vechtaer Straße überfuhr der 36-jährige infolge Alkoholbeeinflussung eine Verkehrsinsel und setzte seine Fahrt fort. Im Anschluß setzte der Unfallflüchtige einen Notruf ab und stellte sich der Polizei. Es folgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens sowie Entnahme einer Blutprobe und Beschlagnahme des Führerscheines. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12500 Euro.

Goldenstedt -Räuberischer Diebstahl im Verbrauchermarkt-

Am 23.12.2020; 20:30 Uhr, kam es in Goldenstedt/ OT Lutten, in einem Verbrauchermarkt zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 30-jähriger Mann wurde bei einem Diebstahl von Zigaretten gestellt und versuchte anschließend unter Gewaltanwendung gegen einen Mitarbeiter des Marktes sowie im Markt befindlichen Kunden zu flüchten. Er konnte jedoch überwältigt und den eingetroffenen Polizeibeamten übergeben werden. Die Person wurde festgenommen und dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

Vechta -Fahren ohne Fahrerlaubnis-

Am 22.12.2020; 12:00 Uhr, befuhr ein 43-jähriger aus Vechta mit seinem Kleinkraftrad die Straße Neuer Markt in Vechta. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Beschuldigte nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Als Sozius befand sich der 45-jährige Halter aus Visbek mit auf dem Kleinkraftrad, welcher die Fahrt duldete und gegen den nun ebenfalls ermittelt wird.

