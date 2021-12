Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 12122021-1004: Glastür eingeworfen

Gummersbach (ots)

Unbekannte haben in der Kaiserstraße in Gummersbach die Glaseingangstür eines Einrichtungsgeschäfts eingeworfen. Im Tatzeitraum zwischen 19 Uhr am Freitag und 7:14 Uhr am Samstag (11. Dezember) warfen die Täter ein Beton-Treppenornament durch die Glastür in das Geschäft. Woher das Betonteil stammt, konnte vor Ort noch nicht ermittelt werden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell