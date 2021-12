Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Unfallflucht

Gifhorn (ots)

Am Donnerstag vor einer Woche, gegen 18:50 Uhr, kam es in der Straße "Zur Silbereiche", Höhe Hausnummer 26, zu einem Verkehrsunfall. In der Straße werden zur Zeit Bauarbeiten durchgeführt.

Ein Zeuge beobachtete, dass ein heller Kleinwagen mit der Aufschrift eines Bringdienstes in der Straße parkte und einige Pizza-Pakete fußläufig ausliefert wurden. Als der Fahrer wieder startete, pralle der Kleinwagen rückwärts gegen einen Zaun und beschädigte diesen. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um einen Mann, ca. 25 - 30 Jahre alt, mit dunklen Haaren gehandelt haben. Auffällig war, dass das Fahrzeug einen sehr lauten, offenbar defekten Auspuff hatte. An der Fahrzeugseite war ein rundes oder ovales Werbeschild für einen Lieferdienst angebracht, vermutlich in den Farben grün oder orange.

Zeugen und Hinweisgeber zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer sowie die belieferte Person selbst, melden sich bitte bei der Polizei in Gifhorn unter 05371 980-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell