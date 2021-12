Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Sturm führt zu einem tödlichen Verkehrsunfall

Wesendorf (ots)

Am Mittwochabend kam es in Folge des Sturms zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein 63-Jähriger fuhr mit seinem Sohn als Beifahrer auf dem Kiefernweg in Wesendorf, als ein Baum am Rand der Fahrbahn entwurzelt wurde. Der Stamm fiel auf das Stoffverdeck des Audi Cabrio und auf die beiden Männer im Inneren. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den leicht verletzten Sohn und Rettungskräfte verstarb der Fahrer noch am Unfallort.

Im Einsatz waren neben der Polizei auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst samt Notarzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell