POL-GF: Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Meine (ots)

Bereits am Freitagnachmittag kam es in Meine zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B4, Hauptstraße und Peiner Straße.

Die Fahrerin eines grauen Seat Leon wollte die B4, von der Peiner Straße kommend, in Richtung Hauptstraße, überqueren. Aufgrund eines vor ihr haltenden Fahrzeugs, das nach rechts in Richtung Braunschweig abbiegen wollte, wich die Frau nach links, auf die Spur der Abbieger nach Gifhorn aus. Von hinten näherte sich jedoch ein Fahrzeug, beschrieben als Kombi in blau. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos, der Fahrer oder die Fahrerin des blauen Pkw setzte die Fahrt in Richtung Gifhorn jedoch fort, ohne zu halten. Durch den Unfall dürfte das Fahrzeug an der Front, rechtsseitig, nicht unerheblich beschädigt sein.

Zeugen und Hinweisgeber, sowie die Fahrerin oder der Fahrer des blauen Fahrzeugs werden gebeten, sich bei der Polizei Meine, unter 05304 9123-0, zu melden.

