Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Malwettbewerb für Kinder

Gifhorn (ots)

Unter dem Thema "Die Polizei in der Adventszeit" startet die Polizei Gifhorn auf ihrer Facebookseite einen Malwettbewerb für Kinder.

Die Bilder können in der Dienststelle in der Hindenburgstraße 2 in Gifhorn abgegeben, per Post versandt oder als Scan/ Foto an event@pi-gf.polizei.niedersachsen.de geschickt werden. Einsendeschluss ist der 19.12.21, eine Jury wird am Ende das Gewinnerbild küren.

Die Gewinnerin oder den Gewinner erwartet eine Bastelbox und Keks-Ausstecher mit Polizeimotiven für die letzten Weihnachtsplätzchen. Die genauen Teilnahmeinformationen und ein Bild des Gewinns sind in einem Post auf der Facebookseite der Polizei zu finden: www.facebook.com/Polizei.Gifhorn

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell