Polizei Düren

POL-DN: Auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen

Merzenich (ots)

Am Donnerstagabend verlor eine 26-Jährige auf der L327 die Kontrolle über ihren Pkw und landete im Graben.

Gegen 20:10 Uhr befuhr die junge Frau mit ihrem Fahrzeug die L327, aus Richtung Eschweiler über Feld kommend, in Fahrtrichtung Golzheim. Am Ende einer Linkskurve geriet ihr Auto auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und landete im angrenzenden Straßengraben. Durch den Unfall wurde die junge Frau leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, am Pkw entstand ein Totalschaden.

