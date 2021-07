Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Vereidigungsfeier unter freiem Himmel

Minister Boris Pistorius nimmt Polizeinachwuchs den Diensteid ab

Nienburg (ots)

Auf dem Gelände der Polizeiakademie in Oldenburg haben im Rahmen einer feierlichen Zeremonie 601 niedersächsische Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter ihren Diensteid auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Niedersächsische Verfassung abgelegt. Erstmalig seit mehr als 30 Jahren fand die Zeremonie wieder unter freiem Himmel und nicht wie sonst üblich in einer Veranstaltungshalle statt. Unter Berücksichtigung eines umfassenden Hygienekonzeptes wurde der Sportplatz der Polizeiliegenschaft kurzerhand in eine festlich hergerichtete Open-Air-Arena mit Bühne und Bestuhlung umgestaltet. Die aus Hannover angereiste Jazzcombo des Polizeiorchesters Niedersachsen umrahmte den feierlichen Akt musikalisch.

In seiner Festrede betonte der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport Bo-ris Pistorius die besondere Stellung der Polizei in einer demokratischen Gesellschaft: "Als Polizeibeamtinnen und -beamte werden Sie nach Ihrer Ausbildung immer auch Botschafterinnen und Botschafter, Verteidigerinnen und Verteidiger der Demokratie und des Rechtsstaats sein. Mit Ihrem heutigen Eid zeigen Sie un-missverständlich, dass Sie dazu bereit sind, diese Aufgabe und die damit verbundene Verantwortung wahrzunehmen. Sie haben sich für eine wichtige, vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe entschieden. Bringen Sie Ihre Stärken, Fähigkeiten und das während des Studiums an der Polizeiakademie erworbene Know-how für das Team der Niedersächsischen Polizei und für die Menschen in unserem Land ein".

Carsten Rose, Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, motivierte in seiner Begrüßungsrede die Studierenden und umriss dabei auch die Ansprüche an die künftige Tätigkeit: "Die Anforderungen an den Polizeiberuf werden zunehmend komplexer und vielfältiger. Daher werden wir Ihnen im Studium die notwendigen Kompetenzen vermitteln, mit denen Sie gut auf Ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet werden. Von Kommunikation, Offenheit und Bürgernähe einerseits, bis zur Entschlossenheit und Durchsetzungsstärke andererseits, werden wir Sie handlungssicher aufstellen. Sie werden mit Freude, Ausdauer und Fleiß das Rüstzeug erhalten, um gute Polizistinnen und Polizisten zu werden".

Corona bedingt war die Teilnahme externe Gäste leider nicht möglich. Auch die Angehörigen der Studierenden konnten nicht vor Ort bei der Veranstaltung anwesend sein. Für sie gab es die Möglichkeit, die Vereidigung per Livestream zu verfolgen, wovon mit den 2.000 Streamingzugängen reichlich Gebrauch gemacht wurde.

Die angehenden Polizeibeamtinnen und -beamten haben ihr 3-jähriges Bachelor-Studium am 1. Oktober 2020 an den Akademiestandorten in Nienburg, Oldenburg und Hannoversch Münden begonnen. Vereidigt wurden 265 Frauen und 336 Männer. Unter ihnen befinden sich auch 4 Spitzensportlerinnen und -sportler, die den Studiengang gestreckt in 5 Jahren durchlaufen. 86 Studierende haben einen Migrationshintergrund.

