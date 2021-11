Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall auf der B56n

Düren (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es auf der Kreuzung der B56n/ Kölner Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 12:15 Uhr befuhr eine 29 Jahre alte Frau aus Eschweiler mit ihrem Auto die B56n, von Binsfeld kommend, in Richtung Düren. An der Kreuzung zur Kölner Landstraße hielt sie an, da die Ampel ihrer Aussage nach rot zeigte. Der Aussage weiter folgend, sprang die Ampel nach einiger Zeit auf grün, die Frau fuhr an um ihre Fahrt geradeaus über die Kreuzung hinweg fortzusetzen. Nach ihren Angaben kam dann plötzlich von rechts ein Auto. Dieses Fahrzeug fuhr eine 55-Jährige, die von Merzenich aus kommend in Richtung Düren unterwegs war. Ihrer Aussage nach zeigte die Ampel für sie grün und folglich für die 29-Jährige rot. Keine der Unfallbeteiligte schaffte es, rechtzeitig zu bremsen; Die Pkw kollidierten auf der Kreuzung. Rettungskräfte brachten die beiden Unfallbeteiligten zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten sperrten Einsatzkräfte der Polizei die Kölner Landstraße und die B56n.

Da die beiden Fahrerinnen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, hat das Dürener Verkehrskommissariat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell