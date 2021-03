Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Meerbeck: 13-jähriger Fahrradfahrer wird durch Kollision mit Pkw leicht verletzt

Nienburg (ots)

(HAA) Am Dienstag, den 02.03.2021, kam es gegen 16:40 Uhr, auf der Hauptstraße in Meerbeck, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 13- jährigen Fahrradfahrer und einem Pkw. Der Junge aus Niedernwöhren beabsichtigte mit seinem Mountainbike vom Gehweg aus die Hauptstraße zu überqueren. Vermutlich achtete er dabei nicht auf den restlichen Straßenverkehr, denn er übersah einen auf seiner Höhe fahrenden VW Golf. Der 46-jährige Fahrer aus Meerbeck konnte eine Kollision mit dem Jungen nicht mehr verhindern. Durch den seitlichen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug wurde der Junge glücklicherweise nur leicht an der linken Hand verletzt.

