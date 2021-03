Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Einbruch

Heeßen (ots)

(ma)

Weil der innenliegende Fenstergriff durch den nicht anwesenden Hausinhaber verschlossen wurde, scheiterte vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Einbruch in ein Wohnhaus an der Bergstraße in Heeßen.

Zunächst versuchten die Einbrecher eine Terrassentür bzw. ein rückwärtiges Fenster aufzuhebeln.

Als dieses Vorhaben nicht gelang, schlugen die Straftäter mit einem Stein die Fensterscheibe ein und wollten durch das entstandene Loch von innen den Fenstergriff bedienen, der sich durch die aktivierte Schließvorrichtung nicht umlegen ließ.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell