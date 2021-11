Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrzeugführer kommt in Groß Ippener alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 21-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw aus der Gemeinde Stuhr am Freitag, 05. November 2021, gegen 00:05 Uhr, beim Befahren der Harpstedter Straße (Landesstraße 776) in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw touchierte gegen einen Straßenbaum. Infolge der Kollision war der Pkw nicht mehr fahrbereit, so dass dieses durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden musste. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 6100 Euro geschätzt.

