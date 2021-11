Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Prinzhöfte

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Donnerstag, 04. November 2021, zwischen 08:15 Uhr und 09:15 Uhr durch Einschmeißen eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße ein. Die Räumlichkeiten des Wohnhauses wurden durch die Täter nach Diebesgut durchsucht. Ob es zu Entwendungen gekommen ist, ist aktuell nicht bekannt. Die entstandene Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell