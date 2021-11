Polizei Düren

POL-DN: Aufgefahren und abgehauen

Jülich (ots)

Ein bislang Unbekannter fuhr am Montagmorgen auf einen einparkenden Pkw auf und entfernte sich ohne sich um den Schaden zu kümmern davon.

Am 22.11.2021, gegen 09:30 Uhr beabsichtigte ein 63 Jähriger aus Bedburg in eine parallel zur Fahrbahn des Probst-Bechte-Platzes befindliche Parkbucht rückwärts einzuparken. Als das Heck seines Fahrzeugs bereits teilweise die Parkbucht erreicht hatte, fuhr plötzlich ein in Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße fahrender Pkw auf die linke Fahrzeugecke des Bedburgers. Der Unfallverursacher blieb kurz stehen und setzte nach einem kurzen Wortgefecht mit dem 63 Jährigen sein Fahrt in Richtung Düsseldorfer Straße fort. Laut Angaben des Bedburgers handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen Pkw, eventuell Peugeot. Der flüchtige Fahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, schwarze Haare, rundes Gesicht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu den Bürodienstzeiten bei der Polizei Jülich unter 02421-9495230 und außerhalb der Bürodienstzeiten unter 02421-9496425 zu melden

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell