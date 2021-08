Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Daaden (ots)

Am 18.08.2021, gegen 13:50 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Lkw die L 285 von Daaden in Richtung Friedewald. Ein 36-Jähriger befuhr mit einem Bus die Gegenrichtung. Im Verlauf der Strecke stießen beide Fahrzeuge jeweils mit ihren Außenspiegeln zusammen. Da der Lkw-Fahrer zu diesem Zeitpunkt das Seitenfenster geöffnet hatte, schlugen im Splitterteile des zerborstenen Spiegels gegen den Kopf des Fahrers und verletzten ihn. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 600EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell