Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Frontalzusammenstoß mit mehreren verletzten

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Frontalzusammenstoß

Gegen 13:30 Uhr kam es auf der Westumfahrung auf Höhe der Einfahrt in die B14 zu einem Verkehrsunfall. Ein Peugeot-Fahrer war auf der Westumfahrung in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links in die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden 60-jährigen VW-Fahrer. Durch den Unfall wurde der Fahrer des Peugeot schwer verletzt. Der 60-Jährige, sowie dessen Beifahrer im Alter von 16 und 17 Jahren als auch seine Beifahrerin im Alten von 17 Jahren verletzten sich ebenfalls und wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 18 000 Euro. Die örtliche Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Personen im Einsatz, ebenfalls waren mehrere Rettungskräfte vor Ort. Die Westumfahrung wurde während der Unfallaufnahme bis auf weiteres gesperrt.

