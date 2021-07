Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Mann im psychischen Ausnahmezustand randaliert & Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Weinstadt: Auffahrunfall auf der B 29

Eine 21-jährige Mitsubishi-Fahrerin befuhr am Montag kurz vor 15 Uhr die B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz nach der Anschlussstelle Weinstadt-Beutelsbach bemerkte sie zu spät, dass der vor ihr fahrende 52 Jahre alte Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt halten musste und fuhr diesem auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6000 Euro.

Schorndorf: Mann im psychischen Ausnahmezustand randaliert

Ein 25 Jahre alter Mann begab sich am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr auf das Grundstück eines Anwesens in der Unteren Uferstraße und warf diverse Gegenstände gegen das dortige Wohnhaus. Zudem bedrohte der Mann den Anwohner lautstark. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten wiederholte der Mann seine Drohungen. Vor Ort wurde schnell klar, dass sich der 25-Jährige offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, er wurde daher von der Polizei in eine Spezialklinik verbracht. Der am Wohngebäude entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sulzbach an der Murr: Feuerwehreinsatz

Wegen eines eingebrannten Essens war die örtliche Feuerwehr am Dienstagmorgen mit drei Fahrzeugen und 21 Mann zu einem Einsatz ausgerückt. Kurz nach 7 Uhr wurden die Rettungsdienste davon unterrichtet, dass Qualm in einer Wohnung in der Hallengasse wahrzunehmen sei. Zusätzlich wurde vorsorglich der Rettungsdienst alarmiert, die mit zwei Rettungsteams sowie einem Notarzt vor Ort waren. Letztlich wurde beim Betreten der Wohnung festgestellt, dass noch kein offenes Feuer entstanden war. Nach der Gefahrenbeseitigung und Belüftung der Wohnung, in der sich zwei Personen aufgehalten hatten, war der Einsatz beendet. Schaden war in der Wohnung keiner entstanden.

Fellbach: Auffahrunfall

2500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 9 Uhr ereignete. Ein 40-jähriger Fahrer eines Mercedes-Sprinters befuhr die K 1855 zwischen Neugereut in Richtung Schmiden, als ein vorausfahrender Golf-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Lkw-Fahrer konnte letztlich nicht rechtzeitig reagierten und fuhr dem Golf hinten auf. Dabei blieben die Insassen unverletzt.

