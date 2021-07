Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Einbruch

Aalen (ots)

Crailsheim: Radfahrer gegen Pkw gefahren und geflüchtet

Ein Fahrradfahrer war am Montagnacht gegen 23:45 Uhr auf dem Hammersbachweg in Richtung Pamiersring unterwegs. Hierbei kollidierte er mit einem am Straßenrand abgestellten Audi und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Eine Zeugin bemerkte den Unfall und konnte anschließend nur noch beobachten wie der Mann ohne den Unfall zu melden in Richtung Pamiersring davonfuhr. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Radfahrer.

Bühlertann: Einbruch in Discounter

Zwischen Samstagabend 21:10 Uhr und Montagmorgen 05:50 Uhr verschafften sich mehrere Personen über ein Fenster Zutritt zu einem Discountermarkt in der Bruckwiesen. Anschließend öffneten die Täter mit der Hilfe von Werkzeug einen im Gebäude befindlichen Tresor und entwendeten einen Geldbetrag im fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 9500 um Hinweise zur Sache.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell