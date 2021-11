Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte beim Anfahren vom Fahrbahnrand

Kreuzau (ots)

Zwei Verletzte und ein Gesamtschaden in geschätzter Höhe von 20.500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles auf der Dürener Straße in Kreuzau.

Am 22.11.2021, gegen 14: 15 Uhr, fuhr eine 60-jährige Frau aus Heimbach mit ihrem Pkw aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr auf der Dürener Straße. Hierbei übersah sie einen 49- Jährigen aus Düren, der sich mit seinem Auto auf der Dürener Straße in Fahrtrichtung Niederau befand. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, beide Unfallbeteiligte verletzten sich leicht. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, konnten jedoch nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Die beiden Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden

