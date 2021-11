Polizei Düren

POL-DN: Raub am Meiringplatz - Zeugen gesucht!

Düren (ots)

Am gestrigen Morgen wurde eine 85- jährige Dürenerin Opfer eines Raubes.

Die ältere Dame war am Montag gegen 10:30 Uhr zu Fuß am Meiringplatz, in Richtung Schoellerstraße, unterwegs. Ihre Handtasche hatte die Dürenerin in den Korb ihres Rollators gelegt. In Höhe der Hausnummer 1 hielt plötzlich ein Radfahrer neben ihr. Zuerst schubste der Unbekannte die Seniorin ein Stück von ihrem Rollator weg, dann ergriff er die Handtasche. Anschließend flüchtete der Mann mit der Beute auf seinem Fahrrad.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 20 Jahre alt - sportlich - etwa 175 cm groß

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949- 6425 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell