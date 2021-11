Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Titz (ots)

Unbekannte brachen am Mittwoch in ein Wohnhaus in Titz ein. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 00:30 Uhr, verständigte der Bewohner eines Einfamilienhauses aus der Rilkestraße in Titz die Polizei, da er beim Betreten des Hauses feststellen musste, dass Unbekannte in sein Heim eingebrochen waren.

Der oder die Täter zerbrachen auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes eine Scheibe, öffneten die Terrassentür und durchwühlten die Wohnräume nach Beute. Nach der Tat, die sich zwischen 17:00 und 00:30 Uhr ereignet haben muss, entkamen sie unerkannt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum rund um die Rilkestraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der 110 mit der Dürener Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell