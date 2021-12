Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 13122021-1009: Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf der L130

Radevormwald (ots)

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der L130 und der K6 sind am Sonntag (12. Dezember) zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 29-Jährige aus Radevormwald fuhr gegen 12:45 Uhr mit ihrem Hyundai auf der K6 in Richtung Remlingrade. Im Kreuzungsbereich mit der L130 kam es zur Kollision mit dem Ford einer 45-Jährigen aus Remscheid, die in Richtung Herkingrade unterwegs war. Die 45-Jährige und ihre 20-Jährige Beifahrerin zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und kamen in ein Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell