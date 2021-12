Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zapfhahn von Tanksäule herausgerissen - Zeugen gesucht

Meinersen (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Unfall kam es vor bereits einer Woche, am Nikolausabend, gegen 19:20 Uhr. Ein bislang Unbekannter wollte sein Auto an der Flüssiggasanlage der Raiffeisen Tankstelle in Meinersen betanken.

Dies ist nur zu Geschäftszeiten möglich, sodass der Fahrer ohne neuen Kraftstoff losfahren musste. Dabei vergaß er offensichtlich, dass der Zapfhahn noch im Tankloch steckte und riss diesen von der Anlage ab. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne den Schaden zu melden.

Auf den Videoaufzeichnungen ist ein weiteres, unbeteiligtes Fahrzeug zu erkennen, dessen Fahrer auf den Vorfall aufmerksam wurde, diese Person sucht die Polizei Meinersen als Zeuge.

Dieser und alle weiteren Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meinersen, unter 05372 9785-0, zu melden.

