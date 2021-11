Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus in Holle

Hildesheim (ots)

HOLLE - Zwischen dem 16.11.2021, 16:00 Uhr, und dem 17.11.2021, 13:00 Uhr, kam es im Pommernweg in Holle zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten anschließend die Wohnung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Schmuck gestohlen.

Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Nr. 05063/901-0 entgegen.

