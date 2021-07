Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Schifferstadt (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:50 Uhr, stürzte ein 61-jähriger Mann aus Neustadt an der Weinstraße mit seinem Pedelec Am Römerweg in Schifferstadt. Hierbei zog er sich Gesichtsverletzungen zu. Da er vor Fahrtantritt zwei Weinschorle getrunken hatte, wurde ihm nach ärztlicher Versorgung im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der 61-jährige, der bei dem Unfall keinen Schutzhelm trug, muss sich nun auch wegen des Vorwurfes der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

