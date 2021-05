Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss

Wörth am Rhein (ots)

Am Abend des 14.05.2021 viel zunächst bei einer Verkehrskontrolle in Wörth ein 20-Jähriger Fahrzeugführer auf, bei welchem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Er entsprechender Schnelltest verlief positiv auf Betäubungsmittel. Weiterhin wurde bei einer Verkehrskontrolle in Kandel ein 35-Jähriger festgestellt, welcher keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen konnte, jedoch ebenfalls Betäubungsmittel konsumiert hatte. In beiden Fällen wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Bußgeld- bzw. Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell