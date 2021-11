Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tageswohnungseinbruch in Hackenstedt

Hildesheim (ots)

HOLLE - Am 17.11.2021 stiegen unbekannte Täter, zwischen 08:00 Uhr und 18:30 Uhr, durch gewaltsames Öffnen einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Königsberger Straße in Hackenstedt ein. Sie durchsuchten das Haus und stießen dabei auf Schmuckgegenstände, die sie entwendeten.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Nr. 05063/901-0

