POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Zoll und Polizei anlässlich einer Großkontrolle auf der B6 Höhe Sarstedt/Kipphut

Hildesheim (ots)

Sarstedt - B6 Höhe Kipphut(fm)

Am Nachmittag und Abend des 16.11.2021 hat die Polizei Sarstedt gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei Niedersachsen, Beamten der Autobahnpolizei Hildesheim und dem Zoll Hildesheim eine großangelegte Verkehrskontrolle auf der B6 im Bereich des Kipphut durchgeführt. Die Kontrolle, die in beiden Fahrtrichtungen durchgeführt wurde und in der Dunkelheit weithin sichtbar beleuchtet war, diente der Steigerung der Verkehrssicherheit in der dunklen Jahreszeit. Es wurde die gesamte Bandbreite des Verkehrs auf der vielbefahrenen Bundesstraße kontrolliert; neben Pkw wurden auch dutzende Kleintransporter und Lkw überprüft. Durch die Beamten wurden neben diversen Verkehrsordnungswidrigkeiten auch insgesamt fünf Straftaten, davon zwei im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr, festgestellt. Die Kontrolle ist eingebettet in eine einwöchige Verkehrssicherheitswoche der Polizei Sarstedt.

