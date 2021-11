Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter zersticht Reifen an Transporter

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein bisher unbekannter Täter zerstach am späten Dienstagabend, 16.11.2021, zwischen 22:10 Uhr und 22:20 Uhr, in der Steuerwalder Straße alle vier Reifen an einem Mercedes Sprinter.

Nach vorliegenden Informationen ist der Mann nach der Tat in Richtung Leunisstraße geflüchtet. Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor:

- ca. 185 cm groß

- zwischen 180 und 190 cm groß

- ca. 30-40 Jahre alt

- dicker Bauch

- bekleidet u.a. mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Mütze

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell